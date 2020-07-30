Икарди назвал главного "помощника" ПСЖ в борьбе за трофей ЛЧ

"В последние годы ПСЖ проваливался в Лиге чемпионов, и мы очень хотим это изменить. Цель ПСЖ – выход в финал и завоевание трофея, если на то будет воля Божья.

Неймар и Икарди оригинально разыграли пенальти – аргентинский форвард ПСЖ едва не опозорился

После жеребьевки я осознал, что в нашей половине сетки нет команд-победительниц Лиги чемпионов. В другой половине практически только победители турнира. Но нельзя расслабляться, потому что у команд в нашей части сетки те же амбиции, они тоже хотят завоевать титул и войти в историю.

Сейчас мы в трех играх от нашей цели, и мы сделаем все, чтобы изменить историю после событий в Барселоне и Манчестере", ­– цитирует Икарди France Football.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Лиги 1 и выиграл кубок Франции. На паражин еще ожидает четвертьфинальный поединок против Аталанты в ЛЧ, который запланирован на 12 августа.

ПСЖ выиграл Кубок Франции ценой травмы Мбаппе – слабый матч Неймара и Ко, которых остановил роскошный голкипер