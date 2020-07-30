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Ікарді назвав головного "помічника" ПСЖ у боротьбі за трофей ЛЧ

00:30 - Читать на русском
Ікарді назвав головного "помічника" ПСЖ у боротьбі за трофей ЛЧ
Мауро Ікарді / Getty Images

Скандальний форвард французького ПСЖ Мауро Ікарді поділився думками щодо найближчих виступів команди в єврокубках.

"В останні роки ПСЖ провально виступав в Лізі чемпіонів ­– ми дуже хочемо це виправити. Мета ПСЖ – вихід у фінал і завоювання трофею, якщо на це буде воля Божа.

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Після жеребкування я усвідомив, що в нашій половині сітки немає команд-переможниць Ліги чемпіонів. В іншій майже одні переможці турніру. Але не можна розслаблятися, тому що у команд в нашій частині сітки ті ж амбіції, вони теж хочуть завоювати титул і увійти в історію.

Зараз ми за три кроки від нашої спільної мети. Зробимо все, щоб змінити історію після подій в Барселоні і Манчестері", ­– цитує Ікарді France Football.

Нагадаємо, що ПСЖ став чемпіоном Ліги 1 та виграв кубок Франції. На паражин ще чекає чвертьфінальний поєдинок проти Аталанти в ЛЧ, який запланований на 12 серпня.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів 2019/20 Мауро Мауро Ікарді Франція
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