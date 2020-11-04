Подготовка ПСЖ к матчу 3 тура ЛЧ против РБ Лейпциг была прервана курьезным инцидентом.

Несколько игроков парижского гранда застряли в лифте. Защитник Лайвен Курзава даже успел провести трансляцию с места событий.

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Футболистам ПСЖ пришлось ждать более часа до прибытия спасателей. К счастью, среди "пленных" не было хавбека Марко Верратти, у которого есть страх перед лифтами. Все благополучно выбрались из ловушки.

Напомним, поединок РБ Лейпциг – ПСЖ состоится сегодня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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