Игроки ПСЖ застряли в лифте перед поединком с РБ Лейпциг – Верратти избежал одного из своих страхов
14:50 - Читати українською
Подготовка ПСЖ к матчу 3 тура ЛЧ против РБ Лейпциг была прервана курьезным инцидентом.
Несколько игроков парижского гранда застряли в лифте. Защитник Лайвен Курзава даже успел провести трансляцию с места событий.
Мбаппе, Неймар и еще три звезды ПСЖ пропустят матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг
Футболистам ПСЖ пришлось ждать более часа до прибытия спасателей. К счастью, среди "пленных" не было хавбека Марко Верратти, у которого есть страх перед лифтами. Все благополучно выбрались из ловушки.
Напомним, поединок РБ Лейпциг – ПСЖ состоится сегодня, начало в 22:00 по киевскому времени.
Реал та Інтер у гонитві за Шахтарем, Ребров складає іспит Ювентусу, шанс для лідерів збірної України – вершки 3 туру ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter