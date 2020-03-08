toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Игроки ПСЖ отказались поехать на сбор перед ключевым матчем Лиги чемпионов

14:40 135 Читати українською
Игроки ПСЖ отказались поехать на сбор перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Мбаппе и Тухель / AFP

В лагере ПСЖ новый скандал – игроки отказались от предложения Томаса Тухеля провести дополнительный сбор перед поединком Лиги чемпионов против Боруссии Д.

 

Тухель хотел провести небольшие сборы из-за паузы, которая возникла в результате отмененного поединка чемпионата Франции со Страсбуром, сообщает RTL с ссылкой на L'Equipe.

ПСЖ – Боруссия Д: коронавирус может сорвать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Однако игроки отказались от этого предложения, поскольку хотели остаться во Франции и побыть со своими семьями вместо дополнительных занятий, которые должны были провести на юге Испании.

Напомним, ответный матч против Боруссии Д запланирован на 11 марта. В первом поединке победу одержали немцы – на дубль Холанда результативно ответил Неймар (2:1).

ПСЖ сходит с ума из-за Мбаппе: продажа звезд, самая большая зарплата в истории, капитанская повязка

blog_ava
Главные новости футбола 7 марта: Динамо скандальной победой вернулось в зону ЛЧ, успехи Барселоны, Ливерпуля и БД
07:00
432
Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Бавария
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук