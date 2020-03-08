Игроки ПСЖ отказались поехать на сбор перед ключевым матчем Лиги чемпионов

В лагере ПСЖ новый скандал – игроки отказались от предложения Томаса Тухеля провести дополнительный сбор перед поединком Лиги чемпионов против Боруссии Д.

Тухель хотел провести небольшие сборы из-за паузы, которая возникла в результате отмененного поединка чемпионата Франции со Страсбуром, сообщает RTL с ссылкой на L'Equipe.

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Однако игроки отказались от этого предложения, поскольку хотели остаться во Франции и побыть со своими семьями вместо дополнительных занятий, которые должны были провести на юге Испании.

Напомним, ответный матч против Боруссии Д запланирован на 11 марта. В первом поединке победу одержали немцы – на дубль Холанда результативно ответил Неймар (2:1).

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