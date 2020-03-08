Гравці ПСЖ відмовились поїхати на збір перед ключовим матчем Ліги чемпіонів

В таборі ПСЖ новий скандал – гравці відмовились від пропозиції Томаса Тухеля провести додатковий збір перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

Тухель хотів провести невеликі збори через паузу, яка виникла внаслідок скасованого поєдинку чемпіонату Франції зі Страсбуром, повідомляє RTL з посиланням на L'Equipe.

ПСЖ – Борусія Д: коронавірус може зірвати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Проте гравці відмовились від цієї пропозиції, оскільки хотіли залишитись у Франції та побути зі своїми родинами замість додаткових тренувань, які мали провести на півдні Іспанії.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Борусії Д запланований на 11 березня. В першому поєдинку перемогу здобули німці – на дубль Холанда результативно відповів Неймар (2:1).

ПСЖ божеволіє через Мбаппе: продаж великих зірок, найбільша зарплата в історії, капітанська пов'язка