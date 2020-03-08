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Гравці ПСЖ відмовились поїхати на збір перед ключовим матчем Ліги чемпіонів

14:40 226 Читать на русском
Гравці ПСЖ відмовились поїхати на збір перед ключовим матчем Ліги чемпіонів
Мбаппе та Тухель / AFP

В таборі ПСЖ новий скандал – гравці відмовились від пропозиції Томаса Тухеля провести додатковий збір перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

 

Тухель хотів провести невеликі збори через паузу, яка виникла внаслідок скасованого поєдинку чемпіонату Франції зі Страсбуром, повідомляє RTL з посиланням на L'Equipe.

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Проте гравці відмовились від цієї пропозиції, оскільки хотіли залишитись у Франції та побути зі своїми родинами замість додаткових тренувань, які мали провести на півдні Іспанії.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Борусії Д запланований на 11 березня. В першому поєдинку перемогу здобули німці – на дубль Холанда результативно відповів Неймар (2:1).

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ - Борусія Дортмунд
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