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Игроки Барселоны получили от Сетьена отпуск перед битвой в Лиге чемпионов против Наполи

10:29 - Читати українською
Игроки Барселоны получили от Сетьена отпуск перед битвой в Лиге чемпионов против Наполи
Сетьен и игроки Барселоны / AFP

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен предоставил подопечным отдых после завершения Примеры.

 

Вице-чемпионы Испании будут отдыхать с 21 по 28 июля, информирует Marca.

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Сетьен надеется, что пауза поможет команде перезагрузиться и хорошо подготовиться к единственному шансу спасти сезон – Лиге чемпионов. Барселона возобновит главный еврокубковый турнир 8 августа. "Блаугранас" в рамках ответного матча 1/8 финала будут принимать Наполи после гостевых 1:1.

Напомним, Барселона по итогам сезона 2019/20 рискует остаться без единого трофея.

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Испания Барселона Барселона Лига чемпионов Кике Кике Сетьен Барселона - Наполи
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