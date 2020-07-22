Игроки Барселоны получили от Сетьена отпуск перед битвой в Лиге чемпионов против Наполи

Вице-чемпионы Испании будут отдыхать с 21 по 28 июля, информирует Marca.

Барселона делегировала только одного представителя в символическую сборную лучших игроков сезона Ла Лиги

Сетьен надеется, что пауза поможет команде перезагрузиться и хорошо подготовиться к единственному шансу спасти сезон – Лиге чемпионов. Барселона возобновит главный еврокубковый турнир 8 августа. "Блаугранас" в рамках ответного матча 1/8 финала будут принимать Наполи после гостевых 1:1.

Напомним, Барселона по итогам сезона 2019/20 рискует остаться без единого трофея.

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