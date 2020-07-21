Барселона делегировала только одного представителя в символическую сборную лучших игроков сезона Ла Лиги

Испанское издание Marca выделило 11 лучших игроков местного чемпионата, которые вошли в символическую сборную по итогам прошлого сезона.
Звезды Реала, Барселоны и Атлетико попали в символическую сборную разочарований Ла Лиги
Куртуа (Реал) – Фелипе (Атлетико), Серхио Рамос (Реал), Диего Карлос (Севилья) – Каземиро (Реал), Лукас Окампос (Севилья), Санти Касорла (Вильярреал), Мартин Едегор (Реал Сосьедад) – Лионель Месси ( Барселона), Карим Бензема (Реал), Жерар Морено (Вильярреал).
Напомним, по итогам розыгрыша чемпионата Испании золотые медали завоевал Реал.
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