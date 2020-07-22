Гравці Барселони отримали від Сетьєна відпустку перед битвою в Лізі чемпіонів проти Наполі

Віце-чемпіони Іспанії відпочиватимуть з 21 по 28 липня, інформує Marca.
Барселона делегувала лише одного представника у символічну збірну найкращих гравців сезону Ла Ліги
Сетьєн сподівається, що пауза допоможе команді перезавантажитися і добре підготуватися до єдиного шансу врятувати сезон – Ліги чемпіонів. Барселона відновить головний єврокубковий турнір 8 серпня. "Блаугранас" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу прийматимуть Наполі після гостьових 1:1.
Нагадаємо, Барселона за підсумками сезону 2019/20 ризикує залишитись без жодного трофея.
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