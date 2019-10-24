Игроки Барселоны осквернили раздевалку после матча Лиги чемпионов против Славии – постыдное поведение каталонцев

Представители Барселоны оставили по себе не слишком приятные воспоминания после гостевого матча 3 тура Лиги чемпионов против Славии.

Раздевалка Эден Арены, которую выделили для звездных гостей, шокировала своим неопрятным видом.

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Кучи мусора, разбросанные куски льда и фрукты – все это результат пребывания игроков Барселоны. Никто из каталонцев даже не подумал убрать помещение, что вызвало большое возмущение болельщиков в комментариях под публикацией.

Напомним, Барселона смогла добыть тяжелую победу над Славией со счетом 2:1, уже 5 ноября состоится ответный матч в Испании.

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