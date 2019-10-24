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Игроки Барселоны осквернили раздевалку после матча Лиги чемпионов против Славии – постыдное поведение каталонцев

21:26 279 Читати українською
Игроки Барселоны осквернили раздевалку после матча Лиги чемпионов против Славии – постыдное поведение каталонцев
Месси и Суарес / Reuters

Представители Барселоны оставили по себе не слишком приятные воспоминания после гостевого матча 3 тура Лиги чемпионов против Славии.

50’ Ян Боржил
 
Лионель Месси 3’
Питер Олайинка 57’
3’ Лионель Месси
50’ Ян Боржил
57’ Питер Олайинка

Раздевалка Эден Арены, которую выделили для звездных гостей, шокировала своим неопрятным видом.

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Кучи мусора, разбросанные куски льда и фрукты – все это результат пребывания игроков Барселоны. Никто из каталонцев даже не подумал убрать помещение, что вызвало большое возмущение болельщиков в комментариях под публикацией.

Напомним, Барселона смогла добыть тяжелую победу над Славией со счетом 2:1, уже 5 ноября состоится ответный матч в Испании.

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