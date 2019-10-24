Гравці Барселони сплюндрували роздягальню після матчу Ліги чемпіонів проти Славії – ганебна поведінка каталонців

Представники Барселони залишили по собі не надто приємні спогади після гостьового матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Славії.

Роздягальня Еден Арени, яку виділили для зіркових гостей, шокувала своїм неохайним виглядом.

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Купи сміття, розкидані шматки льоду і фрукти – все це результат перебування гравців Барселони. Ніхто з каталонців навіть не подумав прибрати приміщення, що викликало неабияке обурення вболівальників у коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Барселона змогла здобути важку перемогу над Славією з рахунком 2:1, вже 5 листопада відбудеться матч-відповідь в Іспанії.

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