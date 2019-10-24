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Гравці Барселони сплюндрували роздягальню після матчу Ліги чемпіонів проти Славії – ганебна поведінка каталонців

21:25 233 Читать на русском
Гравці Барселони сплюндрували роздягальню після матчу Ліги чемпіонів проти Славії – ганебна поведінка каталонців
Мессі та Суарес / Reuters

Представники Барселони залишили по собі не надто приємні спогади після гостьового матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Славії.

50’ Ян Боржил
 
Ліонель Мессі 3’
Пітер Олаїнка 57’
3’ Ліонель Мессі
50’ Ян Боржил
57’ Пітер Олаїнка

Роздягальня Еден Арени, яку виділили для зіркових гостей, шокувала своїм неохайним виглядом.

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Купи сміття, розкидані шматки льоду і фрукти – все це результат перебування гравців Барселони. Ніхто з каталонців навіть не подумав прибрати приміщення, що викликало неабияке обурення вболівальників у коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Барселона змогла здобути важку перемогу над Славією з рахунком 2:1, вже 5 листопада відбудеться матч-відповідь в Іспанії.

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