"Жалею ли я о чем-то? Нет. Все, что происходит с вами в жизни, должно произойти. Не сожалею ли из-за отсутствие победы в Лиге чемпионов? Думаете, я стал бы лучше, если бы выиграл ее?

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Роналдо тоже не выигрывал Лигу чемпионов ... Точно. Если бы я выиграл, это было бы замечательно. Но я не выиграл, и это не делает меня менее хорошим игроком. Это как люди, которые говорят: "Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок". Ок ... Французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу.

Кроме того, возвращаясь к Лиге чемпионов – чем дольше ждешь, тем удивительнее взять ее, не так ли? У меня все еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Но я не жалуюсь, потому что я сделал больше, чем многие другие. Я счастлив", – приводит слова Ибрагимовича Get French Football News со ссылкой на France Football.

Отметим, что Златан за свою карьеру успел поиграть за ряд топ-клубов (Ювентус, Интер, Милан, Барселона, ПСЖ, Манчестер Юнайтед), однако так и не победил в Лиге чемпионов.

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