Ібрагімовіч у своєму стилі відреагував на відсутність перемоги в Лізі чемпіонів та чемпіонаті світу
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не сумує через те, що йому жодного разу не підкорились найпрестижніші футбольні командні нагороди.
"Чи шкодую про щось? Ні. Все, що відбувається з вами в житті, має статися. Чи не шкодую навіть через відсутність перемоги у Лізі чемпіонів? Думаєте, я став би кращим, якби виграв її?
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Роналдо теж не вигравав Лігу чемпіонів... Точно. Якби я виграв, це було б чудово. Але я не виграв, і це не робить мене менш хорошим гравцем. Це як люди, які кажуть: "Златан, ти не виграв чемпіонат світу, ти поганий гравець". Ок ... Французу легше виграти чемпіонат світу, ніж шведу.
Крім того, повертаючись до Ліги чемпіонів – чим довше очікуєш, тим дивніше взяти її, чи не так? У мене все ще є цілі. На клубному рівні я виграв усе, крім Ліги чемпіонів. Але я не скаржуся, тому що я зробив більше, ніж багато інших. Я щасливий", – наводить слова Ібрагімовіча Get French Football News з посиланням на France Football.
Зазначимо, що Златан за свою кар'єру встиг пограти за низку топ-клубів (Ювентус, Інтер, Мілан, Барселона, ПСЖ, Манчестер Юнайтед), проте так і не тріумфував у Лізі чемпіонів.
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