"Чи шкодую про щось? Ні. Все, що відбувається з вами в житті, має статися. Чи не шкодую навіть через відсутність перемоги у Лізі чемпіонів? Думаєте, я став би кращим, якби виграв її?

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Роналдо теж не вигравав Лігу чемпіонів... Точно. Якби я виграв, це було б чудово. Але я не виграв, і це не робить мене менш хорошим гравцем. Це як люди, які кажуть: "Златан, ти не виграв чемпіонат світу, ти поганий гравець". Ок ... Французу легше виграти чемпіонат світу, ніж шведу.

Крім того, повертаючись до Ліги чемпіонів – чим довше очікуєш, тим дивніше взяти її, чи не так? У мене все ще є цілі. На клубному рівні я виграв усе, крім Ліги чемпіонів. Але я не скаржуся, тому що я зробив більше, ніж багато інших. Я щасливий", – наводить слова Ібрагімовіча Get French Football News з посиланням на France Football.

Зазначимо, що Златан за свою кар'єру встиг пограти за низку топ-клубів (Ювентус, Інтер, Мілан, Барселона, ПСЖ, Манчестер Юнайтед), проте так і не тріумфував у Лізі чемпіонів.

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