Милан нашел способ снять напряжение с команды, которая несколько дней назад проиграла Интеру со счетом 1:5.

Златан Ибрагимович летом завершил карьеру, но сохранил связь с Миланом. Одно время говорили, что он получит должность в руководстве клуба. Пока этого не произошло, но швед участвует в жизни команды.

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Сегодня Ибра прибыл в Миланелло и находился рядом со Стефано Пиоли во время тренировки. По меньшей мере, "россонери" таким образом сумели сместить фокус внимания с поражения от Интера (1:5).

Напомним, Милан уже во вторник, 18 сентября, откроет сезон Лиги чемпионов. В рамках первого тура группового этапа на Сан-Сиро приедет Ньюкасл, который летом забрал из Италии Сандро Тонали. Матч начнется в 19.45.

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Zlatan #Ibrahimovic a colloquio con Stefano Pioli, vigilia di Milan Newcastle pic.twitter.com/WLcHUCq5c5 — Luca Maninetti (@LucaManinetti) September 18, 2023