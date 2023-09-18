Мілан знайшов спосіб зняти напругу з команди, яка кілька днів тому програла Інтеру з рахунком 1:5.

Златан Ібрагімовіч влітку завершив кар'єру, але зберіг зв'язок із Міланом. Якийсь час говорили, що він отримає посаду в керівництві клубу. Поки цього не сталося, але зірковий швед бере участь в житті команди.

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Сьогодні Ібра прибув до Міланелло й перебував поруч зі Стефано Піолі під час тренування. Щонайменше "россонері" у такий спосіб зуміли змістити фокус уваги із поразки від Інтера (1:5).

Нагадаємо, Мілан вже у вівторок, 18 вересня, відкриє сезон Ліги чемпіонів. В рамках першого туру групового етапу на Сан-Сіро приїде Ньюкасл, який влітку забрав із Італії Сандро Тоналі. Матч розпочнеться о 19:45.

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Zlatan #Ibrahimovic a colloquio con Stefano Pioli, vigilia di Milan Newcastle pic.twitter.com/WLcHUCq5c5 — Luca Maninetti (@LucaManinetti) September 18, 2023