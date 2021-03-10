Эрлинг Холанд в матче против Севильи показал не только свои бомбардирские навыки, но и характер.

Нападающий Боруссии Д проиграл пенальтийную дуэль Ясину Буну и был вынужден выслушать несколько неприятных слов от марокканца.

Холанд установил сразу три результативных рекорда в Лиге чемпионов

Счастье голкипера Севильи продолжалось недолго, так как арбитр зафиксировал ранний выход с линии ворот. Холанд получил вторую попытку и на этот раз был точен. "Неудачник!" – прокричал норвежец в ухо своему оппоненту. Бомбардир Боруссии побежал праздновать гол, а игроки Севильи понеслись за ним, чтобы выяснить отношения. Джюнейт Чакыр наградил Эрлинга желтой за неспортивное поведение. После финального свистка Холанд и Буну обнялись, оставив конфликт на поле.

Добавим, что двухматчевое противостояние завершилось в пользу Боруссии Д, а норвежец забил 4 мяча.

Боруссия Д – первый четвертьфиналист Лиги чемпионов! Неземной Холанд еще раз наказал Севилью на фоне безумия VAR