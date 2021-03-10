Ерлінг Холанд у матчі проти Севільї показав не лише свої бомбардирські навички, а й характер.

Нападник Борусії Д програв пенальтійну дуель Ясіну Буну і був змушений вислухати кілька неприємних слів від марокканця.

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Щастя голкіпера Севільї тривало недовго, оскільки арбітр зафіксував завчасний вихід з лінії воріт. Холанд отримав другу спробу і цього разу був точним. "Невдаха!" – прокричав норвежець у вухо своєму опоненту. Бомбардир Борусії побіг святкувати гол, а гравці Севільї понеслися за ним, щоб з'ясувати стосунки. Джюнейт Чакир нагородив Ерлінга жовтою за неспортивну поведінку. Після фінального свистка Холанд і Буну обійнялися, залишивши конфлікт на полі.

Додамо, що двоматчеве протистояння завершилося на користь Борусії Д, а норвежець забив 4 м'ячі.

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