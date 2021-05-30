Лучшим снайпером ЛЧ стал нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд, информирует официальный сайт УЕФА. Норвежец за сезон отличился 10-ю голами в 8-ми встречах. Также в его активе еще два ассиста.

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На втором месте оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, у которого 8 мячей в 10 матчах. Третью строчку с 6-ю голами разделяют 7 футболистов: Неймар (ПСЖ), Альваро Мората (Ювентус), Маркус Рашфорд (МЮ), Карим Бензема (Реал), Оливье Жиру (Челси), Юссеф Эн-Несири (Севилья) и Мохамед Салах (Ливерпуль).

К слову, триумфатором Лиги чемпионов в текущем сезоне стал Челси, минимально обыграв Манчестер Сити в финале (1:0).

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