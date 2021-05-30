Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко однозначно будет иметь горькие воспоминания о решающем поединке против Челси.

Челси победил Сити (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21. Украинец провел весь поединок, но не помог "горожанам" торжествовать.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

После финального свистка Александр упал на поле со слезами. Они не скрылись из глаз нашего эмоционального соотечественника и во время награждения медалями за второе место.

Заметим, для Александра Зинченко финал стал 100-м матчем в голубой футболке во всех турнирах. Включая противостояние против Челси, у него 17 матчей в Лиге чемпионов за Сити.

Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом