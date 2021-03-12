Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в самом престижном турнире Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. За форварда Боруссии Дортмунд, который оформил дубль в ворота Севильи, проголосовало наибольшее количество людей.

Холанд устроил мини-войну с голкипером Севильи – норвежца унизили после пенальти, но судья дал шанс отыграться

Среди соперников Холанда был Кейлор Навас из ПСЖ, который совершил 9 сейвов и парировал пенальти от Месси, Фабинью из Ливерпуля и Сержиу Оливейра из Порту, который дублем выбил Юве из Лиги чемпионов.

К слову, в четвертьфинал уже прошли ПСЖ, Ливерпуль, Боруссия Д и Порту. На следующей неделе футбольный мир узнает имена четырех следующих участников 1/4.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті