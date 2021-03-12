Ерлінг Холанд став найкращим гравцем тижня в найпрестижнішому турнірі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА. За форварда Борусії Дортмунд, який оформив дубль у ворота Севільї, проголосувала найбільша кількість людей.

Холанд влаштував міні-війну з голкіпером Севільї – норвежця принизили після пенальті, але суддя дав шанс відігратися

Серед суперників Холанда був Кейлор Навас із ПСЖ, який здійснив 9 сейвів та парирував пенальті від Мессі, Фабінью із Ліверпуля та Сержіу Олівейра із Порту, який дублем вибив Юве з Ліги чемпіонів.

До слова, у чвертьфінал вже пройшли ПСЖ, Ліверпуль, Борусія Д та Порту. Наступного тижня футбольний світ дізнається імена чотирьох наступних учасників 1/4.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті