Холанд озвучил главную причину вылета Боруссии Д из Лиги чемпионов

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0: 2).

"Мы знали, что придется сложно, но сыграли все равно не лучшим образом. Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре", – цитирует Холанда официальный сайт УЕФА.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, дортмундская Боруссия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде уступила французскому ПСЖ со счетом 2:0 и вылетела из турнира. Первая игра в Дортмунде завершилась победой "шмелей" 2:1.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда