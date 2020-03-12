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Холанд озвучил главную причину вылета Боруссии Д из Лиги чемпионов

09:30 182 Читати українською
Холанд озвучил главную причину вылета Боруссии Д из Лиги чемпионов
Боруссия Д / Твиттер ФК Боруссия Д

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0: 2).

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

"Мы знали, что придется сложно, но сыграли все равно не лучшим образом. Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре", – цитирует Холанда официальный сайт УЕФА.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, дортмундская Боруссия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде уступила французскому ПСЖ со счетом 2:0 и вылетела из турнира. Первая игра в Дортмунде завершилась победой "шмелей" 2:1.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Лига чемпионов 2019/20 Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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