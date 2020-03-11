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ПСЖ – Боруссия Д – видео гола

22:35 81 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д – видео гола
ПСЖ – Боруссия Д – видео гола

ПСЖ принимает дортмундскую Боруссию в матче 1/8 Лиги чемпионов. Смотрите видео самых интересных моментов матча ПСЖ – Боруссия Д.

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат

ПСЖ захватил инициативу с первых минут, что привело к забитому мячу на 28-й минуте. Помог парижанам стандарт. Это Ди Мария навесил с углового, а Неймар без сопротивления соперников пробил головой из пределов вратарской – 1:0!

ПСЖ – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

Видео гола Неймара:

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Теги
Лига чемпионов Видеоновости ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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