ПСЖ – Боруссия Д – видео гола

ПСЖ принимает дортмундскую Боруссию в матче 1/8 Лиги чемпионов. Смотрите видео самых интересных моментов матча ПСЖ – Боруссия Д.

ПСЖ захватил инициативу с первых минут, что привело к забитому мячу на 28-й минуте. Помог парижанам стандарт. Это Ди Мария навесил с углового, а Неймар без сопротивления соперников пробил головой из пределов вратарской – 1:0!

ПСЖ – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

Видео гола Неймара: