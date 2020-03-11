ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

ПСЖ обыграл Боруссию Дортмунд (2:0) в решающем поединке в рамках 1/8 Лиги чемпионов 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Боруссия Д на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Парижане стремились с четвертой попытки наконецто обыграть дортмундцев. В первом матче Боруссия обеспечила себе скромный гандикап (2:1). С другой стороны после трансфера Холанда, который уже забил 12 голов и отдал 2 ассиста за 10 матчей в команде Фавра, Дортмунд проиграл только 2 выездных поединка со счетами, которые сегодня устраивали (3:2 и 4:3), а выиграл 8. Форма Пари Сен-Жермен также впечатляла – 3 победы подряд во Франции с общей разницей 13:4.

ПСЖ – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ

Ощущение товарищеского матча без большого значения на пустом Парк де Пренс. Немцы поинтереснее выглядят поначалу. Хакими классно прорвался по правому флангу, но Холланд не добрался мяча. Санчо добавлял вторым темпом - удар с лета мимо ворот. Кимпембе в последний момент классно опередил того же норвежца. Передача шла уже с левого фланга. Под 70% владения ПСЖ, но только на 25-й минуте первый момент. Ди Мария вывел Кавани один на один. Бюрки в хоккейном стиле ногой выставил "клюшку". Снаряд еще эффектно попрыгал в направлении дальнего угла, но в ворота залетать отказался.

Кавани выиграл борьбу на стандарте, промазал. А вот Неймар отметился. Ди Мария подал очередной угловой, а бразилец выбежал из-за спины Хакими и пробил головой в падении. После чего экс-форварда Барселоны насмешливо повторил фирменное празднование Холланд. Самое время вспомнить, что ПСЖ выиграл оба своих матча без зрителей в Париже на этом стадионе. Санчо обыгрался с Герреро и решил сыграть небанально. Кейлор Навас был готов к коварному удару в ближний угол. Холанд сегодня больше по отмашкам в лицо выступает. Трудно Боруссии без голов своего новоявленного лидера.

Neymar scored against Haaland's Dortmund, and then hit Haaland's celebration pic.twitter.com/MMmRGnINGz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020

Показали Верратти, Тьягу Силву и Эрреру на трибунах, потом Мбаппе на скамье. Без итальянца и бразильца парижане выглядят посильнее, динамичнее впереди, а вот француза не хватает. Хотя... Перехват в центре поля, быстрая контра, перевод во фланг на Сарабию и замыкание Берната. Вполне себе испанский гол в наказание за пассивность для соперника. Раскатали в компенсированное время. Дортмунду теперь 1 забитый гол хватит только для овертайма.

Ди Мария метров с 30 прошил стенку. Бюрки вытащил, хотя мяч, похоже, максимум в перекладину залетел бы. Хуммельс на ровном месте подарил мяч сопернику. Пришлось хватать Кавани за спину. Повезло, что на чужой половине. Неймар требовал красную, но это было бы уже слишком. Мбаппе после напряженной борьбы с ангиной заменил Сарабию на 64-й. Сразу момент, но не там, где все ждали бы. Холанду все-таки не позволили пробить метров с 11. Долго разыгрывал Дортмунд атаку. Брандт пробил из-за пределов штрафной рядом со штангой. По ударам только 8:7 преимущество ПСЖ, а вот статистика попаданий в створ ближе к истине (5:1).

Вышел Мбаппе, а Париж боится играть вперед, чтобы лишний раз не открыть пространство. Не позволяют ничего Боруссии (Брандт бомбит ударами издалека), но и сами играют будто в меньшинстве. Неймар загубил перспективный штрафной. Безумие на 88-й минуте. Загаду жестко остановил проход бразильца, и тут началось. Завелся Маркиньос, началась массовая потасовка. Красная Эмре Джану, который откровенно толкнул Неймара и вызвал всеобщую истерику. Желтая Ди Марии, которого заменили. Заработать дисквалификацию на первый четвертьфинал, уже отдыхая на скамейке запасных – Анхель может все.