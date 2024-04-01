Норвежский форвард Эрлинг Холанд поднял планку требований к себе и теперь должен принимать критику после каждой неудачной игры.

"Холанд показывает очень низкий уровень футбола. И не только в матче с Арсеналом. Перед воротами он лучший в мире: как отрывается от оппонентов, бьет головой, завершает эпизоды...

Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе

Но в целом его игра не соответствует статусу, настолько все плохо. Он должен прогрессировать. Холанд – будто игрок четвертого дивизиона.

Возникают фантастические моменты с голами, но в течение ближайших сезонов ему нужно совершенствовать все аспекты", – цитирует Роя Кина Daily Mail.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Холанд получил критику за слабую игру против Арсенала, которая наложилась на 5-матчевую "сухую" серию во всех турнирах. Весной норвежец имел несколько несвойственных для себя промахов. Эрлинг все равно лидирует в бомбардирской гонке АПЛ, имея 18 голов.