"Холанд – будто игрок четвертого дивизиона": легенда МЮ раскритиковал бомбардира за матч с Арсеналом
Норвежский форвард Эрлинг Холанд поднял планку требований к себе и теперь должен принимать критику после каждой неудачной игры.
"Холанд показывает очень низкий уровень футбола. И не только в матче с Арсеналом. Перед воротами он лучший в мире: как отрывается от оппонентов, бьет головой, завершает эпизоды...
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Но в целом его игра не соответствует статусу, настолько все плохо. Он должен прогрессировать. Холанд – будто игрок четвертого дивизиона.
Возникают фантастические моменты с голами, но в течение ближайших сезонов ему нужно совершенствовать все аспекты", – цитирует Роя Кина Daily Mail.
Холанд получил критику за слабую игру против Арсенала, которая наложилась на 5-матчевую "сухую" серию во всех турнирах. Весной норвежец имел несколько несвойственных для себя промахов. Эрлинг все равно лидирует в бомбардирской гонке АПЛ, имея 18 голов.