"Холанд – ніби гравець четвертого дивізіону": легенда МЮ розкритикував бомбардира за матч з Арсеналом
Норвезький форвард Ерлінг Холанд підняв планку вимог до себе і тепер мусить приймати критику після кожної невдалої гри.
"Холанд показує дуже низький рівень футболу. І не тільки в матчі з Арсеналом. Перед воротами він найкращий у світі: як відривається від опонентів, б'є головою, завершує епізоди...
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Але загалом його гра не відповідає статусу, настільки все погано. Він повинен прогресувати. Холанд – ніби гравець четвертого дивізіону.
Виникають фантастичні моменти з голами, але протягом найближчих сезонів йому потрібно вдосконалювати всі аспекти", – цитує Роя Кіна Daily Mail.
Холанд отримав критику за слабку гру проти Арсенала, яка наклалася на 5-матчеву "суху" серію в усіх турнірах. Навесні норвежець мав кілька невластивих для себе промахів. Ерлінг все одно лідирує в бомбардирських перегонах АПЛ, маючи 18 голів.