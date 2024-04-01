Норвезький форвард Ерлінг Холанд підняв планку вимог до себе і тепер мусить приймати критику після кожної невдалої гри.

"Холанд показує дуже низький рівень футболу. І не тільки в матчі з Арсеналом. Перед воротами він найкращий у світі: як відривається від опонентів, б'є головою, завершує епізоди...

Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі

Але загалом його гра не відповідає статусу, настільки все погано. Він повинен прогресувати. Холанд – ніби гравець четвертого дивізіону.

Виникають фантастичні моменти з голами, але протягом найближчих сезонів йому потрібно вдосконалювати всі аспекти", – цитує Роя Кіна Daily Mail.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Холанд отримав критику за слабку гру проти Арсенала, яка наклалася на 5-матчеву "суху" серію в усіх турнірах. Навесні норвежець мав кілька невластивих для себе промахів. Ерлінг все одно лідирує в бомбардирських перегонах АПЛ, маючи 18 голів.