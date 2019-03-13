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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – 0:0 (4:2 пен.) – видеообзор матча

09:34 49 Читати українською
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – 0:0 (4:2 пен.) – видеообзор матча
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – видео голов и обзор матча

Динамо U-19 уступило Хоффенхайму U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видеообзор матча Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19.

 

Динамо U-19 уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА. В основное время командам так и не удалось отличиться, а вот в послематчевых пенальти немцы оказались сильнее наших ребят (4:2).

Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

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