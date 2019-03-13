Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – 0:0 (4:2 пен.) – видеообзор матча

Динамо U-19 уступило Хоффенхайму U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видеообзор матча Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19.

Динамо U-19 уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА. В основное время командам так и не удалось отличиться, а вот в послематчевых пенальти немцы оказались сильнее наших ребят (4:2).

Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА