Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – 0:0 (4:2 пен.) – відеоогляд матчу

Динамо U-19 у серії післяматчевих пенальті поступилось Хоффенхайму U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відеоогляд матчу Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19.

Динамо U-19 поступилось Хоффенхайму U-19 в серії післяматчевих пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА. В основний час командам так і не вдалось відзначитись, а от в післяматчевих пенальті німці виявились сильнішими за наших хлопців (4:2).

Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА