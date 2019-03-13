Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 – 0:0 (4:2 пен.) – відеоогляд матчу

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Барселона – Ліон: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 363
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Баварія – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 512
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Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти ШалькеЛіга чемпіонів — 12 бер 6553
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – як це булоЛіга чемпіонів — 12 бер 4268