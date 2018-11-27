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Хоффенхайм – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:59 3375 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Хоффенхайм – Шахтер: онлайн-трансляция матча 27.11. 2018 – Лига чемпионов 2018/19

Хоффенхайм принимает Шахтер в 5-м туре ЛЧ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Хоффенхайм – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Чемпионы Украины должны только побеждать, если желают сохранить шансы на плей-офф Лиги чемпионов или Европы. До отчетной игры дончане набрали 2 очка и занимают последнее место, сыграв вничью 2:2 с Хоффенхаймом дома и Лионом на выезде. У команды Нагельсманна 3 пункта. Лион идет на 2-й строчке (6 очков). Шансов догнать Манчестер Сити у Шахтера уже нет.

Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Бичакчич, Фогт (к), Шульц – Нордтвейт – Бельфодиль, Демирбай, Цубер, Крамарич – Шалай

Запасные: Кобель, Бренет, Нельсон, Гриллич, Биттенкур, Грифо, Пош

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Хочолава – Данченко, Степаненко, Майкон, Исмаили – Коваленко, Тайсон (к) – Мораес

Запасные: А. Шевченко, Бутко, Дентиньо, Нем, Патрик, Болбат, Кайоде

Хоффенхайм – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм

live 29'
1 : 2
Шахтер
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