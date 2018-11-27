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Хоффенхайм – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:58 4215 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Хоффенхайм – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 27.11. 2018 – Ліга чемпіонів 2018/19

Хоффенхайм приймає Шахтар у 5-му турі ЛЧ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Хоффенхайм – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Чемпіони України повинні лише перемагати, якщо хочуть зберегти шанси на плей-офф Ліги чемпіонів або Європи. До звітної гри донеччани набрали 2 очки і посідають останнє місце, зігравши внічию 2:2 з Хоффенхаймом удома та Ліоном на виїзді. У команди Нагельсманна 3 пункти. Ліон йде на 2-й сходинці (6 очок). Шансів наздогнати Манчестер Сіті в Шахтаря вже немає.

Хоффенхайм – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Бічакчіч, Фогт (к), Шульц – Нордтвейт – Бельфоділ, Демірбай, Цубер, Крамаріч – Шалай

Запасні: Кобель, Бренет, Нельсон, Гріліч, Біттенкур, Гріфо, Пош

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Хочолава – Данченко, Степаненко, Майкон, Ісмаїлі – Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Бутко, Дентінью, Нем, Патрік, Болбат, Кайоде

Хоффенхайм – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм

live 76'
2 : 2
Шахтар
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Ліга чемпіонів Хоффенхайм - Шахтар Шахтар Шахтар Хоффенхайм Хоффенхайм
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