"Наибольшая сила нынешней Бенфики – это ее глубина (богатство) состава исполнителей и, конечно, мудрый Жорже Жезуш у руля. Опасность для нас максимальная, потому что мудрый "этренадор" все, что можно проиграл в прошлом сезоне, и неудачный групповой турнир ЛЧ, как и проигрыш чемпионской "зарубы" Спортингу или Порту ему уже не потерпят, как в первый год после возвращения домой из Бразилии.

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По поводу слабых сторон Бенфики... У киевлян в первом матче ЛЧ удивительно умелый и готовый к победе оппонент, который выиграл 8 из 9-ти матчей старта сезона, пропустив в 4-х встречах евроквалификации только один (!) гол в свои ворота. Если Спартак (с экс-тренером "орлов" Руи Виторией, кстати) был бессилен два вечера, то победа над ПСВ в плей-офф как раз показала и подчеркнула серьезную подготовку "доктора Жезуша" к своему 2 сезону после возвращения.

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Его Бенфика куда более прагматичная в игре. А еще, команда через сознательное углубление атакующей линии (сегодня у Жезуша целых 6 различных форвардов), явно наточила "клюв и когти" в начале сезона, не забив только в Эйндховене. Нам всем приятно, что воспитанник школы Динамо Роман Яремчук органично и быстро вписался в коллектив, но хочется, чтобы он вечером 14-го стремительно вспомнил, из какого "гнезда" родом.

Я бы еще обязательно внимательно и ответственно отнесся к сильнейшему новичку старта – опорному "солдату", чемпиону Португалии и Европы-2016 Жоау Мариу, так как этот мастер способен и поднять флаг Бенфики, и "родить" голевой шанс буквально "с головы". Также трудно не отметить сильных центрбеков нынешней команды, все трое играют основными в своих сборных. В то же время эти же трое, особенно аргентинец Отаменди, регулярно проигрывают в скорости на земле своим оппонентам – вот где наш шанс", – сказал Босянок в комментарии Telegram-каналу "Бело-синий".

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