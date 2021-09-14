"Это первый евроматч сезона для «Динамо». Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.

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И Динамо, и Шахтёру достались по два гранда, хотя у горняков группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к Шерифу, дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.

Что касается Динамо, то Бенфика — это не ПСЖ и не Реал. Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата", – сказал Буряк в комментарии Meta Ratings.

Напомним, свой стартовый поединок Динамо проведет уже сегодня, 14 сентября, на НСК Олимпийский. Соперником киевлян будет португальская Бенфика. Начало встречи в 22:00.

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