"Найбільша сила теперішньої Бенфіки — це її глибина (багатство) складу виконавців та, звісно, мудрий Жорже Жезуш біля керма. Небезпека для нас максимальна, тому що мудрий "етренадор" усе, що можна, програв минулого сезону: і невдалий груповий турнір ЛЧ, як і програш чемпіонської "заруби" Спортингу чи Порту, йому вже не потерплять, як у перший рік після повернення додому з Бразилії.

"Бенфіка – це не ПСЖ і не Реал": Буряк – про стартовий матч Динамо у Лізі чемпіонів

Щодо слабких сторін Бенфіки... Кияни мають у першому матчі ЛЧ напрочуд умілого та готового до перемоги опонента, котрий виграв 8 із 9-ти матчів старту сезону, пропустивши у 4-х зустрічах єврокваліфікації лише один (!) гол у свої ворота. Якщо Спартак (із екс-тренером "орлів" Руї Віторією, до речі) був безсилим два вечори, то звитяга над ПСВ Ейндховен у плей-офф якраз засвідчила та підкреслила серйозну підготовку "доктора Жезуша" до свого 2 сезону після повернення.

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Його "другорічна" "Бенфіка" є куди більш прагматичною в грі. А ще команда через свідоме поглиблення атакувальної лінії (сьогодні у Жезуша цілих 6 різноманітних форвардів), явно загострила "дзьоб та пазурі" на початку сезону, не забивши лише в Ейндховені. Нам усім приємно, що вихованець школи Динамо Роман Яремчук органічно та стрімко вписався в колектив, але хочеться, щоб він увечері 14-го стрімко згадав, із якого "гнізда" родом.



Я б ще неодмінно уважно та відповідально поставився до найсильнішого новачка старту – опорного "солдата", чемпіона Португалії та Європи-2016 Жоау Маріу, бо цей майстер спроможний і підняти прапор Бенфіки, і "народити" гольовий шанс буквально "з голови". Також важко не відзначити сильних центрбеків сьогоднішньої команди, котрі всі троє грають основними у своїх збірних. Водночас ці ж троє, особливо аргентинець Отаменді, регулярно програють у швидкості на землі своїм опонентам – ось де наш шанс", – сказав Босянок у коментарі Telegram-каналу "Біло-синій".

Динамо – Бенфіка: анонс матчу Ліги чемпіонів