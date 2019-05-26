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Хендерсон объяснил, почему Ливерпуль не имеет права проигрывать в финале Лиги чемпионов

17:31 25 Читати українською
Хендерсон объяснил, почему Ливерпуль не имеет права проигрывать в финале Лиги чемпионов
Джордан Хендерсон / Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон хочет, чтобы его команда выигрывала как можно больше трофеев в каждом сезоне.

 

"В этом сезоне Манчестер Сити завоевал три трофея. Мы хотим достичь этого же уровня. Мы не хотим претендовать на победу только в одном турнире. Наша цель – выигрывать все больше трофеев с каждым годом.

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Мы не можем изменить то, что случилось в Премьер-лиге, но можем исправить ситуацию в финале. Команда была расстроена несколько дней, но сейчас сосредоточена на предстоящем матче в Лиге чемпионов.

Это большая возможность для Ливерпуля. Очень хотим завершить сезон с трофеем. Если не победим, это будет трудно принять. С другой стороны, мы все еще можем ожидать успеха в будущих сезонах", – цитирует Хендерсона Goal.com.

Напомним, в финале нынешней Лиги чемпионов встретятся Ливерпуль и Тоттенхэм. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня и начнется в 22:00.

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль
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