Хендерсон объяснил, почему Ливерпуль не имеет права проигрывать в финале Лиги чемпионов

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон хочет, чтобы его команда выигрывала как можно больше трофеев в каждом сезоне.

"В этом сезоне Манчестер Сити завоевал три трофея. Мы хотим достичь этого же уровня. Мы не хотим претендовать на победу только в одном турнире. Наша цель – выигрывать все больше трофеев с каждым годом.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

Мы не можем изменить то, что случилось в Премьер-лиге, но можем исправить ситуацию в финале. Команда была расстроена несколько дней, но сейчас сосредоточена на предстоящем матче в Лиге чемпионов.

Это большая возможность для Ливерпуля. Очень хотим завершить сезон с трофеем. Если не победим, это будет трудно принять. С другой стороны, мы все еще можем ожидать успеха в будущих сезонах", – цитирует Хендерсона Goal.com.

Напомним, в финале нынешней Лиги чемпионов встретятся Ливерпуль и Тоттенхэм. Поединок состоится в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано 1 июня и начнется в 22:00.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ