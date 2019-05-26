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Хендерсон пояснив, чому Ліверпуль не має права програвати у фіналі Ліги чемпіонів

17:31 278 Читать на русском
Хендерсон пояснив, чому Ліверпуль не має права програвати у фіналі Ліги чемпіонів
Джордан Хендерсон / Getty Images

Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон хоче, щоб його команда вигравала якомога більше трофеїв в кожному сезоні.

 

"У цьому сезоні Манчестер Сіті завоював три трофеї. Ми хочемо досягти цього ж рівня. Не хочемо претендувати на перемогу тільки в одному турнірі. Наша мета – вигравати все більше трофеїв з кожним роком.

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Ми не можемо змінити те, що трапилося в Прем'єр-лізі, але можемо виправити ситуацію у фіналі. Команда була засмучена кілька днів, але зараз зосереджена на майбутньому матчі в Лізі чемпіонів.

Це велика можливість для Ліверпуля. Дуже хочемо завершити сезон з трофеєм. Якщо не переможемо, це буде важко прийняти. З іншого боку, ми все ще можемо очікувати успіху у майбутніх сезонах", – цитує Хендерсона Goal.com.

Нагадаємо у фіналі цьогорічної Ліги чемпіонів зустрінуться Ліверпуль і Тоттенхем. Поєдинок відбудеться в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано 1 червня і розпочнеться о 22:00.

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль
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