Хави сообщил об отставке из Барселоны в конце сезона. Тренер отмечает, что решение не изменилось, однако последние успехи заставили его задуматься. Барса в шаге от выхода в полуфинал Лиги чемпионов после победы над ПСЖ.

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Хави может остаться в клубе, но только в том случае, если руководство оформит трансферы на усиление, сообщает Mundo Deportivo.

Специалист требует опорника мирового класса, ориентируясь на Киммиха из Баварии и Субименди из Реала Сосьедад. А также хочет видеть нового атакующего полузащитника – желательно Бернарду Силву, который не скрывает желания играть за Барселону.

Простых обещаний Хави будет недостаточно. Он пересмотрит позицию при условии трансферных договоренностей, или покинет Барселону. Президент клуба Жоан Лапорта планирует, что Хави изменит решение после Класико (21 апреля).