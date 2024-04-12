Хаві повідомив про відставку з Барселони в кінці сезону. Тренер наголошує, що рішення не змінилося, однак останні успіхи змусили його задуматися. Барса за крок від виходу у півфінал Ліги чемпіонів після перемоги над ПСЖ.

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Хаві може залишитися в клубі, але тільки в тому випадку, якщо керівництво оформить трансфери на підсилення, повідомляє Mundo Deportivo.

Фахівець вимагає опорника світового класу, орієнтуючись на Кімміха з Баварії та Субіменді з Реала Сосьєдад. А також хоче бачити нового атакувального півзахисника – бажано Бернарду Сілву, який не приховує бажання грати за Барселону.

Простих обіцянок Хаві буде недостатньо. Він перегляне позицію за умови трансферних домовленостей, або покине Барселону. Президент клубу Жоан Лапорта планує, що Хаві змінить рішення після Класіко (21 квітня).