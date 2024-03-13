"Мы сыграли великолепный матч. Моя команда покинула поле абсолютно опустошенной – все было оставлено здесь. Мы доминировали большую часть игры, и я действительно горжусь своими игроками.

Барселона усилиями детей переиграла Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Я предупреждал всех, что команда значительно активизируется, когда я объявлю о своем решении уйти. Не думаю, что люди поверили мне, когда я сказал, что уверен, что мое заявление поможет игрокам. Теперь мы показали, что конкурентоспособны в Европе.

Нашей целью было играть агрессивно – с мячом и без него. Мы продолжали отвоевывать владение мячом. Наполи почти не проводил контратаки! Я считаю, что мы великолепно победили очень хорошего соперника.

Кубарси никогда не нервничал, всегда находя свободного игрока. Он создает время для себя, он диктует темп – смотреть, как он играет, просто невероятно. Пау – это взрыв таланта для Барселоны и испанского футбола. Он постоянно просит нас предоставить видео для изучения, чтобы помочь ему совершенствоваться. У него фантастически организованная и четкая игра. Он скромный, трудолюбивый – я думаю, что он удивительный", – цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, после ничьей с Наполи в Италии (1:1) Барселона в ответном матче взяла убедительный реванш и пробилась в восьмерку лучших команд Европы.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти