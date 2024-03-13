"Ми зіграли чудовий матч. Моя команда залишила поле абсолютно спустошеною – усе було залишено тут. Ми домінували більшу частину гри, і я справді пишаюся своїми гравцями.

Барселона зусиллями дітей переграла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Я попереджав усіх, що команда значно активізується, коли я оголошу про своє рішення піти. Не думаю, що люди повірили мені, коли я сказав, що впевнений, що моя заява допоможе гравцям. Тепер ми показали, що конкурентоспроможні в Європі.

Нашою метою було грати агресивно – з м'ячем і без нього. Ми продовжували відвойовувати володіння м'ячем. Наполі майже не проводив контратаки! Я вважаю, що ми чудово перемогли дуже хорошого суперника.

Кубарсі ніколи не нервував, завжди знаходячи вільного гравця. Він створює час для себе, він диктує темп – дивитися, як він грає, просто неймовірно. Пау – це вибух таланту для Барселони та іспанського футболу. Він постійно просить нас надати відео для вивчення, щоб допомогти йому вдосконалюватися. У нього фантастично організована та чітка гра. Він скромний, працьовитий – я думаю, що він дивовижний", – цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після нічиєї з Наполі в Італії (1:1) Барселона у матчі-відповіді взяла переконливий реванш і пробилась у вісімку найкращих команд Європи.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті