"Нужно всегда играть до конца. Спасибо фанатам, которые поддерживали нас до конца, несмотря на счет 0:2. Для нас это важная ничья.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Динамо квалифицированная команда, а мы делаем наши первые шаги в Лиге чемпионов. Первый тайм нельзя записать нам в актив. Но после перерыва мы перевернули ход игры и заслужили ничью.

Пенальти после моей игры рукой? Еще не смотрел повтор, но первое касание мяча было в ногу, а потом он отскочил в руку. Никак не мог среагировать на этот рикошет", – сказал Харатин в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, выигрывая после первого тайма 2:0, не смогло удержать победу и, пропустив на последней минуте, расписало с командой Реброва боевую ничью 2:2.

ЛЧ: Ференцварош после удаления отобрал очки у Динамо – Ребров переиграл Луческу заменами, провал дебютанта