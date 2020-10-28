Битва единоличных лидеров чемпионатов Украины и Венгрии. Повторение триумфального для киевлян финала Кубка кубков 1975. Тогда команда Лобановского разгромила венгров 3:0. В целом же динамовцы трижды встречались с представителями этой страны, каждый раз добывая победу. Матч, как и онлайн-трансляция Ференцварош – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Если у команды Реброва отсутствуют кадровые потери, то Луческу в последний момент недосчитался ключевых игроков: Бущан и Миколенко подхватили коронавирус, составив компанию в лазарете Костевичу, Тымчику и Бурде. Обе команды проиграли в 1 туре фаворитам группы G, поэтому отчетная дуэль становилась ключевой для них.

Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Получше начинает Динамо. Полный контроль над мячом, отсутствие особого прессинга соперника. Однако перспективные попытки обострений от Буяльского и Шапаренко партнеры не довели до интересных ударов. Поэтому первое попадание в створ в активе венгров. Сомалия и Нгуен закрутили головы защитникам, Исаел пробивал метров с 13 – Бойко, из-за коронавируса у Бущана вернувшийся в основу после длительного перерыва, на месте. Цыганков и Буяльский ответили двумя подряд выстрелами из пределов штрафной – блок и в аут. Взрывается несколько раз на правом фланге Зубков, Харатин больше заботится о подстраховке оборонительных линий.

Ференцварош – Динамо – видео голов

Класс команды Луческу бросается в глаза. На 19 минуте Де Пена разобрался с двумя слева, Буяльский элегантно забросил на Караваева. Александр благодаря пасу Виталия получил пространство во владениях Дибуша, а вот прошить последнего не сумел – безумный момент, в котором Харатину еще и между ног пробросили! Часто бьют по ногам Буяльского, Шапаренко и Цыганкова. Последние двое заработали 2 желтых для опорника Сомалии и левого защитника Хайстера. Круто же играет Караваев – принял точнехонький дальний пас Сидорчука и ждал пас в ответ от Де Пены, но тот запорол супермомент.

Если бы кто-то до матча сказал, что Забарный заработает пенальти, вы бы поверили? Илья попал в руку Харатину, хотя там еще и подкат был на грани фола. Цыганков уверенно реализовал 11-метровый. Все к тому шло. Динамо быстрее, агрессивнее и интереснее в атаке. Караваев просто бомбезно действует. Как будто Миколенко вселился в Сашу, который играет на неудобной позиции левого фулбека. Еще одно вривання, нацеленный прострел – только Буяльского заблокировали.

Кендзера пасовал на Забарного, который заработал пенальти. А на 41 минуте оформил своеобразный дубль. Томаш выдал роскошный предголевой пас на Буяльского, который разорвал офсайдную ловушку и отдал на пустые ворота для Де Пены. Защита Динамо сегодня просто божественна... в атаке! Да еще и Де Пена, едва ли не худший с Ювентусом, очень круто выглядит. Ну, а атакующие хавбеки сборной Украины своим высоким классом давно уже внимательного зрителя не удивляют. Дважды достается Попову. Ференцварош всего запомнился своей грубостью, одного гения Нгуена совершенно недостаточно.

Спокойно начали динамовцы и второй тайм. Иенно это и подвело. На ровном месте расслабились. Сначала предоставили море времени Зубкову, и воспитанник Шахтера со второй попытки забросил в штрафную. А там Караваев, Сидорчук и компания совсем не держали самого острого человека Ференцвароша. Нгуену многого не надо – молниеносный удар без шансов для Бойко. Ох, уж эта вечная расслабленность Динамо, когда игрокам начинает казаться, что можно и на классе доказать свое превосходство.

Харатина заменил Лайдуни на 65-й, и как же вовремя. Пришлось срывать быструю контру фолом против Цыганкова – если бы в той зоне был Игорь, все завершилось бы второй желтой и удалением. Отдали хозяева мяч команде Луческу. Когда владение Динамо возросло с 48-50% до 57%, начались проблемы – ни одного удара за более чем 30 минут после перерыва! У "Фради" тоже не фонтан (2 выстрела, только 1 с шансами залететь), но вот вам 1:2, нервы, желтые Буяльского и Сидорчука. Как следствие, интрига до последних минут в матче, который можно было закрывать за первый же тайм.