"Потрібно завжди грати до кінця. Спасибі фанатам, які підтримували нас до кінця, незважаючи на рахунок 0:2. Для нас це важлива нічия.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Динамо – кваліфікована команда, а ми робимо наші перші кроки у Лізі чемпіонів. Перший тайм не можна записати нам в актив. Але після перерви ми перевернули хід гри і заслужили нічию.

Пенальті після моєї гри рукою? Ще не дивився повтор, але перше торкання м'яча було в ногу, а потім він відскочив в руку. Ніяк не міг зреагувати на цей рикошет", – сказав Харатін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, виграючи після першого тайму 2:0, не змогло втримати звитягу і, пропустивши на останній хвилині, розписало з командою Реброва бойову нічию 2:2.

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