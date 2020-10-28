Динамо хорошо начало матч, создало ряд моментов, а в середине первого тайма открыло счет. Харатин в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Забарным (мяч попал в руку). Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Цыганков уверенно реализовал пенальти!

Видео гола Цыганкова:

Киевляне закрепили преимущество еще до перерыва. Кендзера дал классную вертикаль из глубины, Буяльский прострелил на Де Пену, а уругваец спокойно переправил мяч в пустые ворота. 0:2!

Видео гола Де Пены:

На старте второго тайма Ференцварош сократил отставание. Зубков пасом в штрафную площадь нашел Нгуена, а тот сильно и точно пробил в дальний угол. Видео гола Нгуена:

Ференцварош – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ – Ребров и еще 2 украинца против ослабленной команды Луческу