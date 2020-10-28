Ференцварош – Динамо – видео голов
Ференцварош принимает Динамо во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош – Динамо.
Динамо хорошо начало матч, создало ряд моментов, а в середине первого тайма открыло счет. Харатин в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Забарным (мяч попал в руку). Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Цыганков уверенно реализовал пенальти!
Видео гола Цыганкова:
Киевляне закрепили преимущество еще до перерыва. Кендзера дал классную вертикаль из глубины, Буяльский прострелил на Де Пену, а уругваец спокойно переправил мяч в пустые ворота. 0:2!
Видео гола Де Пены:
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