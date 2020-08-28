"Думаю, обыграть Селтик в квалификации Лиги чемпионов нам удалось из-за подготовки к игре, полностью разобрали соперника, его сильные и слабые стороны. У нас был свой план на игру и мы знали, почему можем победить. Конечно, нам в этой игре было сложно, Селтик проводил много времени в атаке, а мы оборонялись. Поэтому важно правильно перемещаться, взаимодействовать с партнерами, не давать сопернику зон для своих атак. мы этим составом играем третий год, поэтому командный дух нам помог в матче с Селтиком. Думаю, это был действительно самый сильный соперник в еврокубках за то время, что я нахожусь в венгерской команде.

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На самом деле, теперь неважно, с кем нам придется бороться в Лиге чемпионов дальше. Все соперники будут сильны. Но, кто бы нам не достался, мы будем серьезно готовиться и постараемся пройти дальше. Считаю, что шансы в любом случае всегда есть. И игра с Селтиком, который был фаворитом, это подтвердила. Мы уже вкатились в сезон, сыграли три игры, поэтому дальше будем только прибавлять.

30 августа в нас игра в чемпионате Венгрии, а потом я отправлюсь в расположение сборной Украины. Конечно, хочется уже скорее приехать в сборную, окунуться в атмосферу национальной команды. Со многими ребятами я уже знаком, поэтому, думаю, длительной адаптации там не будет", – цитирует Харатина Meta-ratings.com.ua.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

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