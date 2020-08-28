"Думаю, обіграти Селтік у кваліфікації Ліги чемпіонів нам вдалося через підготовку до гри, повністю розібрали суперника, його сильні і слабкі сторони. У нас був свій план на гру і ми знали, чому можемо перемогти. Звичайно, нам в цій грі було складно, Селтік проводив багато часу в атаці, а ми оборонялися. Тому важливо було правильно переміщатися, взаємодіяти з партнерами, не давати супернику зон для своїх атак. Ми цим складом граємо третій рік, тому командний дух нам допоміг в матчі з Селтіком. Думаю, це був дійсно найсильніший суперник у єврокубках за той час, який я перебуваю в угорській команді.

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Насправді, тепер неважливо, з ким нам доведеться боротися в Лізі чемпіонів далі. Всі суперники будуть сильні. Але, хто б нам не дістався, ми будемо серйозно готуватися і постараємося пройти далі. Вважаю, що шанси в будь-якому випадку завжди є. І гра з Селтіком, який був фаворитом, це підтвердила. Ми вже вкотилися у сезон, зіграли три гри, тому далі будемо тільки додавати.

30 серпня в нас гра в чемпіонаті Угорщини, а потім я відправлюся в розташування збірної України. Звичайно, хочеться вже швидше приїхати у збірну, зануритися в атмосферу національної команди. З багатьма хлопцями я вже знайомий, тому, думаю, тривалої адаптації там не буде", – цитує Харатіна Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, жеребкування наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, тоді свого суперника дізнається і київське Динамо.

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