"Харатин и Зубков достойные вызова в сборную. Я разговаривал с Андреем Николаевичем и рекомендовал этих игроков. Они заслужили своей игрой в прошлом сезоне вызов в национальную команду Украины.

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Сейчас, к сожалению, Александр Зубков травмирован, но, я надеюсь, что после паузы сборных к следующим играм квалификации Лиги чемпионов он будет тренироваться в общей группе. Я не знаю, будет давать им шанс Шевченко или нет. Он у меня спрашивал рекомендации по этим игрокам. Но будет ли он давать шансы, виднее только ему", – цитирует слова Реброва Sport.ua.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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