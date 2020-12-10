"Сбалансированная группа. Мы потеряли свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего. Но сейчас нет смысла плакать из-за пролитого молока. Нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Интер еще не готов к Лиге чемпионов. Количество очков говорит обо всем. Мы выиграли лишь один матч из шести. Этого не достаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд. Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу", – цитирует Хандановича издание Football Italia.

Напомним, в решающем матче группы В Шахтер на выезде сумел удержать ничью в матче против Интера и вышел в Лигу Европы. Подопечные Антонио Конте заняли в турнирной таблице последнее место и сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

Интер – Шахтер: боевое прощания с ЛЧ, сюрприз Каштру поставил Конте в тупик, уникальный герой ведет в Лигу Европы