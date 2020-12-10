"Збалансована група. Ми втратили своє у цьому матчі, а також у Києві. Ми могли домогтися більшого. Але зараз немає сенсу плакати через пролите молоко. Потрібно зосередитися на Серії А і Кубку Італії.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Інтер ще не готовий до Ліги чемпіонів. Кількість очок говорить про все. Ми виграли лише один матч з шести. Цього не достатньо. Ми не заслужили вийти до наступного раунду. Розуміємо, що після вильоту з турніру у нас неприємний присмак у роті, але ми не повинні плакати з цього приводу", – цитує Хандановіча видання Football Italia.

Нагадаємо, у вирішальному матчі групи В Шахтар на виїзді зумів втримати нічию у матчі проти Інтера і вийшов у Лігу Європи. Підопічні Антоніо Конте посіли у турнірній таблиці останню сходинку і зосередяться на внутрішніх змаганнях.

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