"Азар достигнет успеха, дайте ему немного времени", – Зидан стал на защиту звездного бельгийца

Главный тренер мадридского Реала ответил критикам, которые недовольны первыми матчами Эдена Азара за "сливочных".

"Я знаю, что Азар достигнет успеха в Реале. Не буду давать ему советов, как играть. Он знает, чего мы от него хотим, мы знаем, какой он игрок. Нам нужно оставаться спокойными, я вообще не переживаю. Ему нужно больше времени. Нужно не торопить события в ситуациях с новичками.

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Нечто похожее было и со мной после перехода – поэтому я очень спокоен. Я знал, что у меня все получится, нужно только время. То же самое касается и Азара. У него все будет в порядке, болельщикам нужно его поддержать", – рассказал Зидан изданию Marca.

Напомним, Эден Азар этим летом стал игроком Реала. Мадридцы выплатили Челси за звездного бельгийца 100 млн евро.

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