Хацкевич: Будем жалить Славию в атаке, как нас – чешские осы

Пресс-конференция главного тренера киевского Динамо Александра Хацкевича перед матчем со Славией.

"К матчу готовятся 20 полевых игроков. Пиварич и Шапаренко тренируются в общей группе.

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Как ответим на нападение чешских ос? Нам нужно будет в атаке жалить соперника и быть агрессивными на футбольном поле как осы.

Каждая игра – это новая история. Матч начинается с 0:0, нельзя думать о сохранении приемлемого счете благодаря голу на чужом поле. Мы будем немного по-другому строить игру, а как именно – увидите завтра.

В Славии достаточно активные фланги. Нужно уделить внимание их стандартам, в частности, центральным защитникам.

Готовимся ли играть более 90 минут? В игре все может произойти", – сказал Хацкевич на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа, начало в 19:30. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

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