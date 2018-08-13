Хацкевич: Будемо жалити Славію в атаці, як нас – чеські оси

Прес-конференція головного тренера київського Динамо Олександра Хацкевича перед матчем зі Славією.

"До матчу готуються 20 польових гравців. Піваріч та Шапаренко тренуються в загальній групі.

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Як відповімо на напад чеських ос? Нам потрібно буде в атаці жалити суперника і бути агресивними на футбольному полі, як оси.

Кожна гра – це нова історія. Матч починається з 0:0, не можна думати про збереження прийнятного рахунку завдяки голу на чужому полі. Ми будемо трохи по-іншому будувати гру, а як саме – побачите завтра.

У Славії достатньо активні фланги. Потрібно приділити увагу їхнім стандартам, зокрема, центральним захисникам.

Чи готуємося грати більше 90 хвилин? У грі все може відбутися", – сказав Хацкевич на прес-конференції у понеділок.

Нагадаємо, матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться 14 серпня, початок о 19:30. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

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